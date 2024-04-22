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Надежда Алексеевна

Место рождения

Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Алексей Антонович

Мать: Фёкла Афанасьевна

Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1839 ст.

Муж: Гурий Петрович

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1839

Дочь: Катерина Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1839

Дочь: Катерина Гурьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.08.1841

Сын: Федор Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Рождение ребёнка
11.12.1842 ст.

Сын: Петр Гуриевич

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1844

Сын: Андрей Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Рождение ребёнка
15.09.1846

Дочь: Пелагия Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Рождение ребёнка
09.04.1848

Дочь: Александра Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1856

Сын: Николай Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Петрович

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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