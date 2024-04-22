Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Алексей Антонович
Мать: Фёкла Афанасьевна
Бракосочетание
08.01.1839 ст.
Муж: Гурий Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1839
Дочь: Катерина Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1839
Дочь: Катерина Гурьевна
Рождение ребёнка
03.08.1841
Сын: Федор Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1842 ст.
Сын: Петр Гуриевич
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1844
Сын: Андрей Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1846
Дочь: Пелагия Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1848
Дочь: Александра Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1856
Сын: Николай Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Петрович
Смерть
Неизвестно