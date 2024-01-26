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Фёкла Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1815

Муж: Алексей Антонович

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Антонович

Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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