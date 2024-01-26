Фёкла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1815
Муж: Алексей Антонович
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Антонович
Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно