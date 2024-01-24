Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Антон Степанович

Мать: Степанида Семеновна

Бракосочетание
15.10.1815

Жена: Фёкла Афанасьевна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Фёкла Афанасьевна

Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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