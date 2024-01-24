Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Антон Степанович
Мать: Степанида Семеновна
Бракосочетание
15.10.1815
Жена: Фёкла Афанасьевна
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Фёкла Афанасьевна
Задорье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно