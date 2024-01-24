Катерина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1839

Отец: не указан

Мать: Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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