Петр Гуриевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1842 ст.
Отец: Гурий Петрович
Мать: Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
07.01.1874
Жена: Ирина Ларионовна
Бракосочетание
30.10.1881 ст.
Жена: Евдокия Максимовна
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1885
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
16.08.1893
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно