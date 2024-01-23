Петр Гуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Гуриевич

Место рождения

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.12.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1842 ст.

Отец: Гурий Петрович

Мать: Надежда Алексеевна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимовна

Бракосочетание
07.01.1874

Жена: Ирина Ларионовна

Бракосочетание
30.10.1881 ст.

Жена: Евдокия Максимовна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1885

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
16.08.1893

Сын: Гуряков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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