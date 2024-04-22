Гурий Петрович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Петр Михайлович
Мать: Федосья Савостьяновна
Бракосочетание
08.01.1839 ст.
Жена: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
18.11.1839
Дочь: Катерина Гурьевна
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1841
Сын: Федор Гурьевич
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
11.12.1842 ст.
Сын: Петр Гуриевич
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1844
Сын: Андрей Гурьевич
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1846
Дочь: Пелагия Гурьевна
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
09.04.1848
Дочь: Александра Гурьевна
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
05.12.1856
Сын: Николай Гурьевич
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно