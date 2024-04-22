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Гурий Петрович

Место рождения

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Петр Михайлович

Мать: Федосья Савостьяновна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1839 ст.

Жена: Надежда Алексеевна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1839

Дочь: Катерина Гурьевна

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
03.08.1841

Сын: Федор Гурьевич

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
11.12.1842 ст.

Сын: Петр Гуриевич

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1844

Сын: Андрей Гурьевич

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1846

Дочь: Пелагия Гурьевна

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
09.04.1848

Дочь: Александра Гурьевна

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
05.12.1856

Сын: Николай Гурьевич

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Алексеевна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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