Куртыгин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
1902
Сын: Куртыгин Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртыгин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: ?
Московская область,Коммунистический район,Семеновский с/с,д.Семеновское
Рождение ребёнка
1914
Сын: Куртыгин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: ?
Чув АССР,Порецкий район,с.Порецкое
Рождение ребёнка
1917
Сын: Куртыгин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куртыгин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: ?
Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево
Смерть
Неизвестно