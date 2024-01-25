Куртыгин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куртыгин Иван I

Мать: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Куртыгин Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртыгин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: ?

Московская область,Коммунистический район,Семеновский с/с,д.Семеновское
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куртыгин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: ?

Чув АССР,Порецкий район,с.Порецкое
Рождение ребёнка
1917

Сын: Куртыгин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Куртыгин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: ?

Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево
Смерть
Неизвестно
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