Куртыгина (Янковская) Ольга Ростиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгина (Янковская) Ольга Ростиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

02.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Янковский Ростислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Куртыгин Василий Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
1914

Сын: Куртыгин Петр Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Воронежская область,Данковский р-он,д.Зачарино
Рождение ребёнка
1924

Сын: Куртыгин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Ярославская область,Толбухинский район,д.Петрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Федор Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Куртыгин Иван I

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Иван I

Смерть
02.12.1907
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