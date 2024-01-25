Куртыгина (Янковская) Ольга Ростиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти02.12.1907
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Янковский Ростислав
Рождение ребёнка
1865
Сын: Куртыгин Василий Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Воронежская область,Данковский р-он,д.Зачарино
Рождение ребёнка
1924
Сын: Куртыгин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Ярославская область,Толбухинский район,д.Петрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Куртыгин Иван I
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куртыгин Иван I
Смерть
02.12.1907