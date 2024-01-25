Куртыгин Иван I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куртыгин Владимир
Мать: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Куртыгин Василий Иванович
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Воронежская область,Данковский р-он,д.Зачарино
Рождение ребёнка
1924
Сын: Куртыгин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Ярославская область,Толбухинский район,д.Петрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртыгин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно