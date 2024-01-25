Куртыгин Иван I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Иван I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куртыгин Владимир

Мать: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Куртыгин Василий Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Куртыгин Петр Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Воронежская область,Данковский р-он,д.Зачарино
Рождение ребёнка
1924

Сын: Куртыгин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Ярославская область,Толбухинский район,д.Петрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Федор Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Смерть
Неизвестно
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