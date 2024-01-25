Куртыгин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
1904
Сын: Куртыгин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртыгин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Куртыгин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рязанская область,г.Гагарино
Рождение ребёнка
1926
Сын: Куртыгин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно