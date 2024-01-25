Куртыгин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куртыгин Иван I

Мать: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Куртыгин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртыгин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Куртыгин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рязанская область,г.Гагарино
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куртыгин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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