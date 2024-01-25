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Куртыгин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Куртыгин Григорий Иванович

Мать: ?

Смерть
?.01.1942
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