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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Куртыгин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртыгин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Куртыгин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович
Рязанская область,г.Гагарино
Рождение ребёнка
1926
Сын: Куртыгин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович