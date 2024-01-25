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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Куртыгин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртыгин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Куртыгин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович

Рязанская область,г.Гагарино
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куртыгин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Куртыгин Григорий Иванович

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