Куртыгин Феоктист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куртыгин Иван I
Рождение ребёнка
1903
Сын: Куртыгин Семен Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Саратовская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртыгин Панкрат Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рязанская область,Данковский район
Рождение ребёнка
1912
Сын: Куртыгин Панкратий Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Куртыгин Василий Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Липецкая Область,Данковский район,с.Гагарино
Смерть
Неизвестно