Куртыгин Феоктист Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Феоктист Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куртыгин Иван I

Мать: Куртыгина Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Куртыгин Семен Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртыгин Панкрат Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Рязанская область,Данковский район
Рождение ребёнка
1912

Сын: Куртыгин Панкратий Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1923

Сын: Куртыгин Василий Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Липецкая Область,Данковский район,с.Гагарино
Смерть
Неизвестно
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