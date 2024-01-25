Куртыгин Евгений Михайлович
Место рожденияСвердловская область,Серовский район,п.Сосьево
Дата рождения1918
Дата смерти12.07.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Куртыгин Михаил Иванович
Мать: ?
Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево
Смерть
12.07.1943
Курская область,Прохоровский район,с.Лучки
Причина смерти: умер от ран.Курская область.Беленихинский район,Лучковский с/с.с.Лучки
Похороны
Неизвестно
Курская область,Пристенский район,Больше-Сетинский с/с,с.Б-Сетис