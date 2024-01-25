Куртыгин Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Евгений Михайлович

Место рождения

Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево

Дата рождения

1918

Дата смерти

12.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Куртыгин Михаил Иванович

Мать: ?

Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево
Смерть
12.07.1943
Курская область,Прохоровский район,с.Лучки
Причина смерти: умер от ран.Курская область.Беленихинский район,Лучковский с/с.с.Лучки
Похороны
Неизвестно
Курская область,Пристенский район,Больше-Сетинский с/с,с.Б-Сетис
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