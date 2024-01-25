Куртыгин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуртыгин Виктор Михайлович

Куртыгин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

12.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Куртыгин Михаил Иванович

Мать: ?

Смерть
12.02.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close