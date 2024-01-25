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Куртыгин Виктор Михайлович
Куртыгин Виктор Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
12.02.1943
Пол
Мужской
Отец
Куртыгин Михаил Иванович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Куртыгин Михаил Иванович
Мать:
?
Смерть
12.02.1943
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