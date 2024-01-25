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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Куртыгин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртыгин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович

Московская область,Коммунистический район,Семеновский с/с,д.Семеновское
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куртыгин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович

Чув АССР,Порецкий район,с.Порецкое
Рождение ребёнка
1917

Сын: Куртыгин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Куртыгин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович

Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево
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