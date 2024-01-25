?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Куртыгин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртыгин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович
Московская область,Коммунистический район,Семеновский с/с,д.Семеновское
Рождение ребёнка
1914
Сын: Куртыгин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович
Чув АССР,Порецкий район,с.Порецкое
Рождение ребёнка
1917
Сын: Куртыгин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куртыгин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Иванович
Свердловская область,Серовский район,п.Сосьево