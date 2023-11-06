Созаньская (Хвала) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1922
Дата смерти05.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922
Отец: Хвала Петр
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Полевая Галина Осиповна
Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобурак Мария Осиповна
Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучко Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созаньский Владимир Осипович
Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1987