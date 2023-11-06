Созаньская (Хвала) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созаньская (Хвала) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1922

Дата смерти

05.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922

Отец: Хвала Петр

Мать: Андрусик Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Полевая Галина Осиповна

Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобурак Мария Осиповна

Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучко Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созаньский Владимир Осипович

Отец ребёнка: Созаньский Осип Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созаньский Осип Леонидович

Смерть
05.12.1987
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