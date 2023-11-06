Лобурак (Созаньская) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобурак (Созаньская) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созаньский Осип Леонидович

Мать: Созаньская Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
?.01.1968

Сын: Лобурак Олег Ярославович

Отец ребёнка: Лобурак Ярослав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобурак Ольга Ярославовна

Отец ребёнка: Лобурак Ярослав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобурак Владимир Ярославович

Отец ребёнка: Лобурак Ярослав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобурак Ярослав

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