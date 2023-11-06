Лобурак (Созаньская) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1968
Отец ребёнка: Лобурак Ярослав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобурак Ольга Ярославовна
Отец ребёнка: Лобурак Ярослав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобурак Владимир Ярославович
Отец ребёнка: Лобурак Ярослав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобурак Ярослав