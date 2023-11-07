Лобурак Ярослав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобурак Ярослав

Лобурак Ярослав

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1968

Сын: Лобурак Олег Ярославович

Мать ребёнка: Лобурак Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобурак Ольга Ярославовна

Мать ребёнка: Лобурак Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобурак Владимир Ярославович

Мать ребёнка: Лобурак Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобурак Мария Осиповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close