Лобурак Ярослав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1968
Мать ребёнка: Лобурак Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобурак Ольга Ярославовна
Мать ребёнка: Лобурак Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобурак Владимир Ярославович
Мать ребёнка: Лобурак Мария Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобурак Мария Осиповна