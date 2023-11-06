Созаньский Осип Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созаньский Осип Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1914

Дата смерти

27.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Полевая Галина Осиповна

Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобурак Мария Осиповна

Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучко Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созаньский Владимир Осипович

Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созаньская Прасковья Петровна

Смерть
27.02.1984
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