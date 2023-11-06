Созаньский Осип Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1914
Дата смерти27.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Полевая Галина Осиповна
Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобурак Мария Осиповна
Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучко Надежда Осиповна
Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созаньский Владимир Осипович
Мать ребёнка: Созаньская Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1984