Полевая (Созаньская) Галина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1948
Дата смерти30.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1948
Бракосочетание
04.09.1967
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Куличкова Алиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Полевой Евгений Юлианович
Рождение ребёнка
15.06.1972
Дочь: Полевая Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Полевой Евгений Юлианович
Смерть
30.06.2019