Полевая (Созаньская) Галина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевая (Созаньская) Галина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1948

Дата смерти

30.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1948

Отец: Созаньский Осип Леонидович

Мать: Созаньская Прасковья Петровна

Бракосочетание
04.09.1967

Муж: Полевой Евгений Юлианович

Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Куличкова Алиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Полевой Евгений Юлианович

Пробежная, Тернопільська область
Рождение ребёнка
15.06.1972

Дочь: Полевая Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Полевой Евгений Юлианович

Пробежная, Тернопільська область
Смерть
30.06.2019
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