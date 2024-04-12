Хвала Петр
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
15.09.1922
Дочь: Созаньская Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвала Ганна (Галина) Петровна
Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадская Мария Петровна
Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвала Иван Петрович
Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно