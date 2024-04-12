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Хвала Петр

Место рождения

Суходол, Тернопільська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Суходол, Тернопільська область
Рождение ребёнка
15.09.1922

Дочь: Созаньская Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвала Ганна (Галина) Петровна

Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна

Суходол, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадская Мария Петровна

Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна

Суходол, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвала Иван Петрович

Мать ребёнка: Андрусик Февронья Васильевна

Суходол, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусик Февронья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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