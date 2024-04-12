Андрусик Февронья Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.04.1888
Дата смерти?.11.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1888
Рождение ребёнка
15.09.1922
Дочь: Созаньская Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Хвала Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвала Ганна (Галина) Петровна
Отец ребёнка: Хвала Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадская Мария Петровна
Отец ребёнка: Хвала Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвала Иван Петрович
Отец ребёнка: Хвала Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хвала Петр
Смерть
?.11.1973