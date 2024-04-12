Андрусик Февронья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусик Февронья Васильевна

Место рождения

Васильков, Тернопільська область

Дата рождения

?.04.1888

Дата смерти

?.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильков, Тернопільська область
Рождение ребёнка
15.09.1922

Дочь: Созаньская Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Хвала Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвала Ганна (Галина) Петровна

Отец ребёнка: Хвала Петр

Суходол, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадская Мария Петровна

Отец ребёнка: Хвала Петр

Суходол, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвала Иван Петрович

Отец ребёнка: Хвала Петр

Суходол, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвала Петр

Смерть
?.11.1973
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