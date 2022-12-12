Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Совенко Илларион (Лаврентий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Совенко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Одокиенко Александра Александровна

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совенко Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голова Нина Александровна

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совенко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совенко Борис Александрович

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совенко Лидия Александровна

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совенко Анна Александровна

Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна

Смерть
Неизвестно
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