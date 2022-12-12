Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Совенко Илларион (Лаврентий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Совенко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Одокиенко Александра Александровна
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голова Нина Александровна
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совенко Валентина Александровна
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совенко Борис Александрович
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совенко Лидия Александровна
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совенко Анна Александровна
Мать ребёнка: Совенко Татьяна Платоновна
Смерть
Неизвестно