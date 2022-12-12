Совенко (Ткаченко) Татьяна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Платон
Мать: Ткаченко Степанида
Рождение ребёнка
1923
Сын: Совенко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Одокиенко Александра Александровна
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голова Нина Александровна
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совенко Борис Александрович
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совенко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совенко Лидия Александровна
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совенко Анна Александровна
Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)
Смерть
Неизвестно