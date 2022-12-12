Совенко (Ткаченко) Татьяна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совенко (Ткаченко) Татьяна Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Платон

Мать: Ткаченко Степанида

Рождение ребёнка
1923

Сын: Совенко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Одокиенко Александра Александровна

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голова Нина Александровна

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совенко Борис Александрович

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совенко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совенко Лидия Александровна

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совенко Анна Александровна

Отец ребёнка: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Смерть
Неизвестно
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