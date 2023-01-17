город Калининск, город Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Калининск

Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
445Баланда (Баландинский городок), сл. вл.при р. Баланде.60станов. кварт.92732633396Церквей православных 3. Ярмарки 2. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Баландинская волость
110. Баландинский Городок, село бывшее владельческое, при речке Баланде, дворов 1409, жителей 7651, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 3 церкви православны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Калининский район
44592Калининскгород51°30'с.ш.44°28'в.д.M-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Калининский муниципальный район, Городское поселение город Калининск
63621101001г Калининскгород
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