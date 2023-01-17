Калининск
Калининский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
445Баланда (Баландинский городок), сл. вл.при р. Баланде.60станов. кварт.92732633396Церквей православных 3. Ярмарки 2. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
110. Баландинский Городок, село бывшее владельческое, при речке Баланде, дворов 1409, жителей 7651, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 3 церкви православны Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44592Калининскгород51°30'с.ш.44°28'в.д.M-38-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63621101001г Калининскгород