Совенко Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совенко Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Мать: Совенко Татьяна Платоновна

Смерть
1943
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