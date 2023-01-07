Одокиенко (Совенко) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одокиенко Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Одокиенко Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1951
Дочь: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Одокиенко Григорий Михайлович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно