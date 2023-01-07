Одокиенко (Совенко) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдокиенко (Совенко) Александра Александровна

Одокиенко (Совенко) Александра Александровна

Место рождения

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Совенко Александр Илларионович (Лаврентьевич)

Мать: Совенко (Ткаченко) Татьяна Платоновна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одокиенко Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Одокиенко Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одокиенко Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.1951

Дочь: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Одокиенко Григорий Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.