Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошейцев Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
189
Дочь: Швецова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кривошейцев Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кривошейцев Аким Гаврилович
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Кривошейцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошейцева Мария
Смерть
Неизвестно