Кривошейцев Гаврила Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

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Место рождения

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошейцев Тимофей Иванович

Мать: не указана

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
189

Дочь: Швецова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кривошейцев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кривошейцев Аким Гаврилович

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Кривошейцева Мария

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошейцева Мария

Смерть
Неизвестно
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