Швецова (Кривошейцева) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения189
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
189
Отец: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Мать: Кривошейцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Илья Петрович
Отец ребёнка: Швецов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Иван Петрович
Отец ребёнка: Швецов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Яков Петрович
Отец ребёнка: Швецов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Александр Петрович
Отец ребёнка: Швецов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Швецов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Петр
Смерть
Неизвестно
Умерла в Алма-Ате Казахстан