Швецова (Кривошейцева) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Кривошейцева) Мария Гавриловна

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Место рождения

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

189

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
189

Отец: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Мать: Кривошейцева Мария

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Илья Петрович

Отец ребёнка: Швецов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Иван Петрович

Отец ребёнка: Швецов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Яков Петрович

Отец ребёнка: Швецов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Александр Петрович

Отец ребёнка: Швецов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Швецов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Петр

Смерть
Неизвестно
Умерла в Алма-Ате Казахстан
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