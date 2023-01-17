село Быстрецы, село Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Быстрецы

Тимский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2570Быстрик, д. вл.при колодцах.23429185193
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Погоженская волость
1141. Верховье (Хмелев Колодезь), село бывшее государственное, дворов 110, жителей 419, баз., церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Тимский район
51163Быстрецысело51°37'37°26'M-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Тимский муниципальный район, Сельское поселение Быстрецкий сельсовет
38642402101с Быстрецысело
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