Кривошейцева Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
189
Дочь: Швецова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кривошейцев Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кривошейцев Аким Гаврилович
Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1932