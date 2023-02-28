Кривошейцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцева Мария

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Место рождения

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
189

Дочь: Швецова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кривошейцев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кривошейцев Аким Гаврилович

Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1932
Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
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