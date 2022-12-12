Кривошейцев Аким Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцев Аким Гаврилович

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Место рождения

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Мать: Кривошейцева Мария

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кривошейцев Иван Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Александр Акимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошейцева Анна Петровна

Смерть
?.12.1944
пропал без вести
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