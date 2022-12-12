Кривошейцев Аким Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич
Мать: Кривошейцева Мария
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кривошейцев Иван Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Александр Акимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1944
пропал без вести