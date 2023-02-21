Кривошейцев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцев Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошейцев Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Гаврила Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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