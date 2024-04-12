Михайлищев Козма (Косма) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищев Козма (Косма) Борисов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

10.03.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Михайлищев Борис Козмин

Мать: Михайлищева Домна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1801

Жена: Михайлищева Дарья Федорова

Рождение ребёнка
13.02.1802

Сын: Михайлищев Федор Космин

Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1803

Сын: Михайлищев Виктор Козмин

Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1805

Дочь: Мавра Козмина

Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Михайлищев Феодор Козмин

Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1808

Сын: Михайлищев Корнилий Козмин

Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.05.1809

Жена: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1810

Дочь: Екатерина Козмина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1813

Дочь: Семенова Соломония Козмина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1816

Дочь: Васса Козьмина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1819

Дочь: Воинкова Феодосия Козмина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 03.08.1822

Дочь: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Икрина (михайлищева) Васса Козмина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1828

Дочь: Елисавета Козмина

Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.03.1829
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: чахоткою
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