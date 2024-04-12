Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти10.03.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Михайлищев Борис Козмин
Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова
Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова
Дочь: Мавра Козмина
Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова
Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова
Сын: Михайлищев Корнилий Козмин
Мать ребёнка: Михайлищева Дарья Федорова
Дочь: Екатерина Козмина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева
Дочь: Семенова Соломония Козмина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева
Дочь: Васса Козьмина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева
Дочь: Воинкова Феодосия Козмина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева
Дочь: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева
Дочь: Икрина (михайлищева) Васса Козмина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева
Дочь: Елисавета Козмина
Мать ребёнка: Михайлищева Устинья Зиновьева