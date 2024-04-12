Михайлищев Борис Козмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти23.06.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Михайлищев Козма
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Афанасия Борисова
Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Михайлищев Трофим Борисов
Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Чащина Евдокия Борисова
Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Пелагия Борисова
Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1829
Причина смерти: от престарелости