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Михайлищев Борис Козмин

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

23.06.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Михайлищев Козма

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Афанасия Борисова

Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Михайлищев Трофим Борисов

Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Чащина Евдокия Борисова

Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Пелагия Борисова

Мать ребёнка: Михайлищева Домна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлищева Домна Иванова

Смерть
23.06.1829
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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