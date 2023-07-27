Михайлищева (Михайлищева) Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Михайлищева) Домна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

09.02.1814

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Афанасия Борисова

Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Михайлищев Трофим Борисов

Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Чащина Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Пелагия Борисова

Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлищев Борис Козмин

Смерть
09.02.1814
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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