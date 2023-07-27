Михайлищева (Михайлищева) Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти09.02.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Афанасия Борисова
Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Михайлищев Трофим Борисов
Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Чащина Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Пелагия Борисова
Отец ребёнка: Михайлищев Борис Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1814
Причина смерти: от чахотки