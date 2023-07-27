Чащина (Михайлищева) Евдокия Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти09.12.1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: Михайлищев Борис Козмин
Рождение ребёнка
18.06.1808
Сын: Михайлищев Леонтий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.01.1810
Муж: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
10.10.1810
Дочь: Пелагия Ильина
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
24.04.1813
Сын: Чащин Савватий Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
18.03.1815
Сын: Чащин Савва Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1817
Сын: Чащин Василий Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
18.12.1817
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
28.12.1818
Сын: Чащин Игнатий Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
30.01.1820
Сын: Чащин Никита Ильин
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
06.05.1821
Дочь: Мавра Ильина
Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев
Смерть
09.12.1827
Причина смерти: от раку