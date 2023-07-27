Чащина (Михайлищева) Евдокия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Михайлищева) Евдокия Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

09.12.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Михайлищев Борис Козмин

Мать: Михайлищева Домна Иванова

Рождение ребёнка
18.06.1808

Сын: Михайлищев Леонтий

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1810

Муж: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1810

Дочь: Пелагия Ильина

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1813

Сын: Чащин Савватий Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1815

Сын: Чащин Савва Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1817

Сын: Чащин Василий Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1817

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1818

Сын: Чащин Игнатий Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1820

Сын: Чащин Никита Ильин

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1821

Дочь: Мавра Ильина

Отец ребёнка: Чащин Илья Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
09.12.1827
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от раку