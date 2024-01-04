Михайлищева (Струнина - Мужева) Устинья Зиновьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: Струнин - Мужев Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1809
Рождение ребёнка
24.11.1810
Дочь: Екатерина Козмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
06.08.1813
Дочь: Семенова Соломония Козмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
18.08.1816
Дочь: Васса Козьмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
30.05.1819
Дочь: Воинкова Феодосия Козмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
Около 03.08.1822
Дочь: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Икрина (михайлищева) Васса Козмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
10.09.1828
Дочь: Елисавета Козмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
01.04.1832
Дочь: Мария (Матрена)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно