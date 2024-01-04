Михайлищева (Струнина - Мужева) Устинья Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Струнина - Мужева) Устинья Зиновьева

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Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Струнин - Мужев Зиновий

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
26.05.1809

Муж: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1810

Дочь: Екатерина Козмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1813

Дочь: Семенова Соломония Козмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1816

Дочь: Васса Козьмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1819

Дочь: Воинкова Феодосия Козмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 03.08.1822

Дочь: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Икрина (михайлищева) Васса Козмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1828

Дочь: Елисавета Козмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1832

Дочь: Мария (Матрена)

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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