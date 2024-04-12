Икрина (Михайлищева) (Михайлищева) Васса Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: Макрина Тимофеева
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Логгинов
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Фотинья Тимофеева
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Логгинов
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Икрин Наум Тимофеев
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Логгинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно