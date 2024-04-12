Икрина (Михайлищева) (Михайлищева) Васса Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Михайлищева) (Михайлищева) Васса Козмина

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Мать: Михайлищева Устинья Зиновьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1848

Дочь: Макрина Тимофеева

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Фотинья Тимофеева

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Икрин Наум Тимофеев

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Тимофей Логгинов

Смерть
Неизвестно
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