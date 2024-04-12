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Икрин Тимофей Логгинов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

20.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1803

Отец: Икрин Логгин Иванов

Мать: Икрина Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1848

Дочь: Макрина Тимофеева

Мать ребёнка: Икрина (михайлищева) Васса Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Фотинья Тимофеева

Мать ребёнка: Икрина (михайлищева) Васса Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Икрин Наум Тимофеев

Мать ребёнка: Икрина (михайлищева) Васса Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (михайлищева) Васса Козмина

Смерть
Неизвестно
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