Икрин Тимофей Логгинов
Место рождения
Дата рождения20.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1803
Отец: Икрин Логгин Иванов
Мать: Икрина Анна Осипова
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: Макрина Тимофеева
Мать ребёнка: Икрина (михайлищева) Васса Козмина
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Фотинья Тимофеева
Мать ребёнка: Икрина (михайлищева) Васса Козмина
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Икрин Наум Тимофеев
Мать ребёнка: Икрина (михайлищева) Васса Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно