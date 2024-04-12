Икрина (Ларушкина) Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Ларушкина) Анна Осипова

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Место рождения

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ларушкин Осип

Мать: не указана

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.03.1801

Муж: Икрин Логгин Иванов

Рождение ребёнка
17.12.1801

Сын: Икрин Игнатий Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1803

Сын: Икрин Тимофей Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1804

Сын: Икрин Кондратий Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1807

Дочь: Харитина Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1809

Сын: Икрин Лаврентий Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1818

Дочь: Новопашенная Александра Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1820

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1821

Сын: Икрин Леонтий Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1822

Дочь: Евфимия Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1830

Дочь: Васса Василиса Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1832

Сын: Икрин Алексей Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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