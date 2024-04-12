Икрина (Ларушкина) Анна Осипова
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ларушкин Осип
Бракосочетание
Около ?.03.1801
Муж: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
17.12.1801
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1803
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1804
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1807
Дочь: Харитина Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
10.08.1809
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1818
Дочь: Новопашенная Александра Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1820
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1821
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1822
Дочь: Евфимия Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
11.08.1830
Дочь: Васса Василиса Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1832
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Смерть
Неизвестно