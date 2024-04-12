Новопашенная (Икрина) Александра Логгинова
Место рождения
Дата рождения29.03.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1818
Отец: Икрин Логгин Иванов
Мать: Икрина Анна Осипова
Бракосочетание
07.01.1838
Рождение ребёнка
23.07.1838
Дочь: Христина Федорова
Отец ребёнка: Новопашен Федор Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1840
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Новопашен Федор Иванов
Смерть
Неизвестно