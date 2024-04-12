Новопашенная (Икрина) Александра Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Икрина) Александра Логгинова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.03.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1818

Отец: Икрин Логгин Иванов

Мать: Икрина Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1838

Муж: Новопашен Федор Иванов

Рождение ребёнка
23.07.1838

Дочь: Христина Федорова

Отец ребёнка: Новопашен Федор Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1840

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Новопашен Федор Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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