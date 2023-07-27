Михайлищева (Трошкова) Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Трошкова) Дарья Федорова

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Место рождения

д. Трошкова Фоминского прихода

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Трошков Федор

Мать: не указана

д. Трошкова Фоминского прихода
Бракосочетание
20.01.1801

Муж: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Рождение ребёнка
13.02.1802

Сын: Михайлищев Федор Космин

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1803

Сын: Михайлищев Виктор Козмин

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1805

Дочь: Мавра Козмина

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Михайлищев Феодор Козмин

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1808

Сын: Михайлищев Корнилий Козмин

Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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