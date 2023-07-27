Михайлищева (Трошкова) Дарья Федорова
Место рожденияд. Трошкова Фоминского прихода
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: Трошков Федор
Мать: не указана
д. Трошкова Фоминского прихода
Бракосочетание
20.01.1801
Рождение ребёнка
13.02.1802
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
09.11.1803
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
30.04.1805
Дочь: Мавра Козмина
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Рождение ребёнка
12.09.1808
Сын: Михайлищев Корнилий Козмин
Отец ребёнка: Михайлищев Козма (Косма) Борисов
Смерть
Неизвестно