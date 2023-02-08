Коркунова (Карпова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Место рождения

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркунов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркунов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коркунов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коркунов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Коркунов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1937

Сын: Коркунов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович

Смерть
1958
Причина смерти: Болезнь

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