Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Место рожденияГорьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркунов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коркунов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коркунов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Коркунов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
06.12.1937
Сын: Коркунов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Коркунов Фёдор Александрович
Смерть
1958
Причина смерти: Болезнь