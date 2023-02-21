Коркунов Константин Фёдорович
Место рожденияГорьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Дата рождения1932
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Смерть
2000