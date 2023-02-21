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Коркунов Константин Фёдорович

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Место рождения

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец

Дата рождения

1932

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Коркунов Фёдор Александрович

Мать: Коркунова Анна Ивановна

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Смерть
2000
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