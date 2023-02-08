Коркунов Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1952
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Коркунов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркунов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коркунов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коркунов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Коркунов Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1937
Сын: Коркунов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Смерть
1952
Причина смерти: несчастный случай