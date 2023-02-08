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Коркунов Фёдор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Коркунов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркунов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркунов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коркунов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коркунов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Коркунов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1937

Сын: Коркунов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Смерть
1952
Причина смерти: несчастный случай

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