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Коркунов Александр Фёдорович

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Место рождения

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец

Дата рождения

1918

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Коркунов Фёдор Александрович

Мать: Коркунова Анна Ивановна

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
07.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коркунова Вера Ивановна

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коркунова Вера Ивановна

Смерть
2001
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