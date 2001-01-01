Коркунов Александр Фёдорович
Место рожденияГорьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Дата рождения1918
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
07.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коркунова Вера Ивановна
Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коркунова Вера Ивановна
Смерть
2001