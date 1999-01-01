Коркунова (Коркунова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунова (Коркунова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коркунов Александр Фёдорович

Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коркунов Александр Фёдорович

Смерть
1999
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