Коркунова (Коркунова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коркунов Александр Фёдорович
Горьковская область, Воротынский район, д. (с) Воротынец
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коркунов Александр Фёдорович
Смерть
1999