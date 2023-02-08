Коркунов Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунов Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркунов Фёдор Александрович

Мать: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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